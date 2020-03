Aragonès insisteix que cal centrar la taula en l'amnistia i el referèndum

El vicepresident de la Generalitat i conseller d'Economia i Hisenda, Pere Aragonès, va insistir ahir que el Govern ja va plantejar en la primera reunió de la taula de negociació amb el Govern de Pedro Sánchez els seus objectius: referèndum d'independència per a Catalunya i amnistia per als líders sobiranistes a la presó.

«Totes les propostes que acompanyin aquests objectius de referèndum i amnistia seran benvingudes. Que Catalunya és una nació és un fet. Benvinguts siguin els reconeixements, però ja ho hem reconegut nosaltres», va respondre Aragonès en ser preguntat en la seva visita al Districte Administratiu per l'última proposta de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.

En concret, l'expresident va demanar dijous al Govern que reconegui Catalunya «com a nació» per poder avançar en la taula de diàleg en la cerca d'una solució al conflicte català.

També se li va preguntar per les declaracions del ministre de Sanitat, Salvador Illa, que aquest mateix divendres ha afirmat que per part dels socialistes catalans no «hi haurà cap problema» a reconèixer Catalunya com a nació per avançar en el diàleg.

«Tindran l'oportunitat de demostrar, però subratllo que els objectius de la taula de negociació per afrontar el conflicte polític són referèndum i amnistia. Els passos que es puguin fer són benvinguts. Perfecte. Anem sumant», va declarar.

A més, va lamentar la «causa general contra l'independentisme que Catalunya continua vivint en forma de repressió», i per això va tornar a reivindicar el referèndum i l'amnistia com a solució al conflicte polític.

Aragonès va precisar que encara no hi ha data per a la pròxima reunió de la taula de negociació que ha de celebrar-se mensualment, i que està en converses amb el Govern per fixar l'agenda, si bé va apuntar que tindrà lloc «molt aviat».

Després que el president de la Generalitat, Quim Torra, demanés al president del Parlament, Roger Torrent, que li retorni l'escó després de la seva inhabilitació per part de la Junta Electoral Central (JEC), Aragonès ha demanat focalitzar aquesta petició davant «els responsables de la repressió».

«Respecte a qualsevol reacció davant la repressió del país cal tenir molt present qui són els responsables d'aquesta repressió, que és qui la fa. En el cas de l'escó del president Torra, la JEC i el Tribunal Suprem», va replicar al president.

«Expresso el meu suport al president Torra en la seva defensa davant la JEC i el Tribunal Suprem, que és on podrem revertir la repressió i on hem d'actuar. Els companys independentistes són aliats per combatre la repressió, no els responsables», va assegurar.