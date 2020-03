Enric Millo afirma que va plantejar a Junqueras un referèndum a tot l'Estat

L'exdelegat del Govern a Catalunya Enric Millo va preguntar el 2017 al llavors vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, si acceptaria un referèndum sobre la independència a tot l'Estat com a alternativa a l'1-O, però el líder d'ERC ho va rebutjar.

Ho explica al llibre El dret a saber la veritat. El testimoniatge del delegat del Govern a la Catalunya del 155 (Península), que sortirà a la venda el 10 de març, en el qual relata la seva vivència com a delegat del Govern a Catalunya.

Millo explica que es va reunir amb Junqueras mesos abans de l'1-O i li va fer una pregunta sobre una opció alternativa a aquest referèndum: «No era una proposta, ja que no havia rebut mandat del Govern per fer-la, era únicament una pregunta a títol personal per saber fins a quin punt hi havia o no disposició a contemplar una sortida alternativa per evitar la col·lisió de l'1-O forçant un referèndum il·legal». Així, li va preguntar: «Estaríeu disposats a acceptar un referèndum a tot el conjunt del poble espanyol sobre la independència de Catalunya? Serviria per votar i explicar-vos, és el que sempre esteu demanant», ja que considera que la votació a Catalunya mostraria la voluntat real de la ciutadania catalana sobre la independència. No obstant això, assegura que Junqueras ho va rebutjar perquè no seria vinculant i no s'estaria reconeixent el dret d'autodeterminació de Catalunya, i Millo considera que després d'aquesta reunió va corroborar «de nou la impossibilitat de trobar una solució».

En el llibre, Millo acusa els Mossos d'Esquadra de permetre l'1-O: «Cadascuna de les potes institucionals sobre les quals es donava suport al referèndum funcionava com un rellotge: la Generalitat, les entitats independentistes i els Mossos», assegura.