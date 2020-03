Impacte a l'esport, que jugarà a porta tancada, inclosos el futbol i el bàsquet

Si el dia va començar ahir amb la confirmació que el partit de la Champions al Camp Nou entre el Barça i el Nàpols del dimecres 18 de març seria a porta tancada, en el transcurs de la jornada també s'hi van anar afegint tot un reguitzell de competicions professionals a escala estatal seguint indicacions del Govern i el Consejo Superior de Deportes, així com d'altres de nivell amateur.

El partit europeu es jugarà la setmana vinent sense públic, un cop decidit a la reunió que van tenir els representants de la Generalitat i del Barça. «Era clara la recomanació que el partit es jugui a porta tancada per criteris sanitaris i el FC Barcelona ho ha assumit», va assegurar el secretari general de l'Esport, Gerard Figueras. Joan Guix, secretari de Salut, va descartar del tot la possibilitat de jugar el partit amb públic però sense els 5.000 aficionats italians als quals s'havien venut entrades. Josep M. Bartomeu, president del Barça, va reconèixer que disputar el partit a porta tancada suposa «la pèrdua de 6 milions d'euros. Lamentem molt que això afecti els socis i els aficionats i al món del futbol en general, però preval la salut. Amb aquest virus, vivim una situació que és excepcional i hem de ser també corresponsables per poder solucionar-la». En el matx d'anada dels vuitens de final, a Nàpols, es va empatar (1-1).

Al migdia, era la Lliga de Futbol Professional la que anunciava que els partits corresponents a les 2 properes jornades també serien a porta tancada. En el cas del Barça són al camp del Mallorca (aquest dissabte a les 18.30) i en la visitat a casa el Leganés (dimenge 22). Pel que fa a l'Espanyol, juga de local contra el Leganés (diumenge a les 12) i visitarà el Getafe (dia 22). I el Madrid té dos partits al Bernabéu, divendres amb l'Eibar i el dia 21 davant el València. A Segona, el Girona visitarà Las Palmas i rebrà el Ràcing, a Montilivi.

També hi ha efectes per equips de les nostres comarques. El matx de Tercera Divisió de diumenge al Nou Estadi del Congost entre el CE Manresa i el CF Igualada (a les 12 hores) s'hauria de jugar sense públic. El Manresa, però, anit no descartava ajornar el partit, que és un derbi, i posar-lo en una altra data. En la Lliga Nacional juvenil, el Gimnàstic de Manresa jugarà sense aficionats a la grada, dissabte a les 17,45 hores al camp del Vila-seca. En el futbol sala, els jugadors del Manresa FS, dins de la Segona B, s'enfrontaran a porta tancada amb el Calvià, diumenge a les 4 de la tarda sense públic, i en la mateixa categoria, l'equip del Sala 5 Martorell visita l'Unión Santa Coloma, dissabte. El juvenil del Manresa FS i el Barça es veuen les cares al Pujolet, dissabte a les 18.45 hores. El Futsal Vicentí rep les Corts UBAE, a Sant Vicenç de Castellet, dissabte a les 18 h.



El Baxi, sol amb l'Unicaja i la Penya

A la tarda, l'ACB s'hi afegia com tota la resta de competicions i feia una nota en la que informava que les deus properes jornades es juguen a porta tancada, si bé els partits es podran veure per la retransmissió televisiva de Movistar Plus.

En el cas del Baxi Manresa, el primer partit és el de dissabte a les 18 hores al pavelló de l'Unicaja de Màlaga. El següent és el dissabte 21 de març, a les 20.30 hores, quan es rebrà el Joventut. Els partits de l'ACB ajornats que s'han de jugar la setmana vinent seran també en les mateixes condicions.

En la Lliga Femenina, el Cadí La seu juga dissabte, de visitant, en la pista de l'IDK Euskotren (18 h), i a València la setmana següent. Avui s'espera que les federacions donin més informació sobre categories amateurs.