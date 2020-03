Pany i forrellat als equipaments manresans

Ni biblioteques, ni casals, ni museus, ni camps de futbol ni piscines municipals. Tot tancat. També, el Conservatori Municipal de Música i els equipaments culturals com el Kursaal, el teatre Conservatori i la Plana de l'Om, i per tant, suspeses totes les programacions i activitats. L'Ajuntament de Manresa va activar ahir el Pla Bàsic Municipal en fase d'alerta i va decretar diferents «mesures de prevenció» per evitar la propagació del coronavirus Covid-19. La vigència d'aquestes indicacions ja va començar ahir fins al 26 de març. Amb possibilitat de pròrroga «en funció de com evolucioni la situació». El consistori ha ampliat l'horari d'atenció telefònica del 010, que funcionarà de dilluns a divendres, fins a les 8 del vespre.

La primera mesura ha estat suspendre totes les activitats que es fan en tots els equipaments municipals (vegeu columna de la dreta), a excepció dels Serveis Socials bàsics i les activitats laborals pròpies (vegeu columna de l'esquerra). També, suspendre totes les activitats recreatives, de qualsevol tipus, que es facin a la via pública i que requereixin autorització municipal. També, el mercat setmanal dels dimarts de la Font dels Capellans. I amb una recomanació: evitar les activitats que impliquin concentracions de persones.



Més suspensions i ajornaments

Ahir al vespre es va ajornar l'acte d'entrega del premi Maria Casajuana, que s'havia de celebrar al Kursaal, per a una propera data. I ahir es va suspendre, també, el cicle Pessics de Vida organitzat per al 25 de març pel Col·legi de Periodistes de la Catalunya Central i l'Ajuntament de Manresa al Casino. L'acte havia d'incloure una entrevista a la periodista Rosa Maria Calaf i el lliurament dels premis anuals de la demarcació de periodistes de la Catalunya Central, que premiaran en una altra data el manresà Josep Tomàs Cabot per la seva trajectòria; Quico Sallés com a periodista de l'any; Antonio Carmona (portaveu de Renfe) amb el premi Plata i Damià Badia (cap de premsa del Baxi Manresa) amb el premi Plàtan.

Una altra activitat que no es farà a causa de la ja pandèmia de coronavirus és la 10a edició del Tast de Jocs, el festival de jocs que organitza el CAE, i que havia d'oferir 15 hores de jocs de taula repartides entre aquest dissabte a la tarda i nit i diumenge al matí i tarda, al Centre Cultural el Casino de Manresa. També queden suspeses les Nits de Joc programades per als dijous 19 i 26 de març.

D'altra banda, la Plataforma en Defensa de les Pensions Públiques i els Drets de la Gent Gran de Manresa va acordar suspendre les concentracions setmanals dels dilluns a la plaça Major. I l'Associació Cultural i Recreativa Armats de Manresa tampoc no celebrarà la trobada prevista el proper 22 de març per commemorar el 20è aniversari de la seva refundació. Malgrat que encara està per veure, perilla la Processó del Divendres Sant.