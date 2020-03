Berga rectifica i tindrà mercat setmanal avui, però només alimentari

A Berga, aquest dissabte hi haurà mercat setmanal «per garantir la continuïtat dels mercats d'abastament de productes frescos a l'aire lliure, seguint les directrius del departament de Salut», però només hi haurà parades de productes alimentaris». El consistori berguedà ha reconsiderat la decisió de dijous d'anul·lar la celebració del mercat com a mesura preventiva pel coronavirus.

Amb tot, s'aplicaran algunes restriccions «per tal de complir les mesures de distanciament social en relació amb els esdeveniments multitudinaris». Només es permetrà la instal·lació de les parades alimentàries. Normalment el mercat té 71 parades, de les quals 18 són de venda de productes alimentaris.

Les parades es posaran a partir de les fonts de la plaça Viladomat i de forma lineal i a més distància entre elles de l'habitual. Ahir, l'Ajuntament de Berga va demanar a les les persones que vagin al mercat que «adoptin les mesures preventives per evitar la propagació del coronavirus». Com «mantenir una distància prudencial entre persones d'entre 1 i 2 metres», a més de rentar-se les mans sovint amb aigua i sabó o líquids desinfectants.



Servei a domicili

La Unió de Botiguers i Comerciants de Berga –que aplega 140 comerços de la ciutat– va decidir, ahir, posar en marxa de forma imminent un servei per portar productes d'alimentació i de lleure a domicili del públic que els ho demani, segons va confirmar a aquest diari el seu president, Xavier Orcajo.

Amb aquesta mesura es vol oferir un servei al públic en general però que està pensada per a persones grans o amb problemes de mobilitat. La UBIC està preparant els protocols necessaris per posar-ho en marxa com més aviat millor.