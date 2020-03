Igualada desinfecta l'espai públic en alguns punts clau com el mercat

La ciutat d'Igualada (Anoia) va començar ahir, dimarts, una campanya per incrementar la neteja i desinfectar la ciutat, centrant-se en punts clau com el mercat municipal, l'entorn de l'hospital, els centres d'atenció primària i els vehicles municipals.

L'alcalde de la ciutat, Marc Castells, va explicar que es tracta d'una nova mesura preventiva que se sumarà al confinament decretat la setmana passada després del brot de coronavirus, el més important detectat a Catalunya.

Per a la desinfecció utilitzen desinfectants homologats i seguint els protocols establerts per a inactivar el coronavirus. «Que ningú s'espanti si no veu la màquina passar pel seu carrer. Això s'implementa gradualment, que ningú pateixi, ho fem als llocs que toca i assessorats per experts», explica ahir Castells.

En la seva intervenció, l'alcalde també va anunciar que s'ha habilitat al laboratori del Consorci de Laboratori Intercomarcal de l'Alt Penedès, l'Anoia i el Garraf per fer les anàlisis del test PCR.

Així mateix, va tornar a demanar a la conselleria de Salut metges i infermers de reforç per a l'hospital, que té prop de 270 professionals aïllats. Però va agrair l'esforç per portar malalts a altres poblacions.