El sistema educatiu ajorna les proves de selectivitat

El ministeri d'Educació i Formació Professional, el ministeri d'Universitats i les comunitats autònomes van decidir ahir ajornar els exàmens de selectivitat d'enguany, previstos durant les primeres setmanes de juny, després de la suspensió de classes pel coronavirus.

No obstant això, les administracions educatives encara no havien acordat ahir noves dates per a les proves d'accés a la universitat, que cada any fan uns 300.000 estudiants a tot l'Estat. El calendari definitiu dependrà, sobretot, de quant es prolongui l'estat d'alarma.

Representants de tots dos ministeris i de les comunitats, reunits ahir a la Comissió General de la Conferència d'Educació, van acordar crear un grup de treball per tal de buscar noves dates tant per a la convocatòria ordinària de la selectivitat d'aquest 2020, que inicialment era prevista per a abans del 19 de juny, com per a l'extraordinària, que se celebra al juliol o setembre depenent de cada territori.

Fonts de la Secretaria d'Universitats i Recerca de la Generalitat van celebrar ahir que les proves es mantinguin en el moment que sigui possible fer-les perquè «és el mecanisme de garantia d'igualtat en l'accés a la universitat». Les mateixes fonts van reiterar que no hi havia ahir encara dates concretes per fer-les i que possiblement durant aquesta setmana hi tornaran a haver contactes telemàtics entre comunitats i ministeri per especificar-les, així com quin serà el seu impacte en el període de matriculació universitària.