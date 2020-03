Dubtes que pot generar la Covid-19

Què passa quan es detecta un cas sospitós de coronavirus en una família que està confinada a casa i que, tot i així, i pels motius que sigui, algú en té símptomes? Què passa si en una empresa alguns dels treballadors resulten infectats? Si no es fa a tothom la prova per confirmar que ha contret el coronavirus, com se'n sap l'abast? Són algunes de les preguntes que es poden plantejar aquests dies. D'entrada cal remarcar que els símptomes d'alarma són problemes respiratoris, gastrointestinals com vòmits o diarrea, neurològics com certa confusió o letargia, tos seca i febre alta que no baixa amb antitèrmics. A partir d'aquí:



Què passa quan es detecta un cas sospitós a casa?

D'entrada Salut recomana trucar al 061 abans que desplaçar-se a un centre sanitari, ja sigui de primària o bé a un hospital. Si es considera un cas possible de coronavirus s'indicarà l'aïllament al domicili, que es mantindrà fins a 14 dies transcorreguts des de l'inici dels símptomes. Si hi ha hagut un contacte estret amb la gent del voltant durant els dies de confinament a casa, també quedaran aïllats tot i que no presentin símptomes.



Què s'entén per un contacte estret?

N'hi ha de dos tipus. En el cas de la persona que hagi pogut contraure el virus a casa, s'entén que hi ha hagut un contacte estret amb tots amb els qui conviu, els familiars i amb qualsevol altra persona que hagi estat al mateix lloc d'un cas probable o confirmat. Tan sols que hagin estat a menys de 2 metres de distància durant almenys 15 minuts, hi haurà una quarantena domiciliària durant els 14 dies esmentats. Les indicacions de Salut són que es prengui i es registri la temperatura dos cops al dia i estigui atent a l'aparició de símptomes, a més es vigilarà l'aparició de possibles símptomes com tos, febre o dispnea. La persona ha de ser informada de les precaucions d'higiene respiratòria i de rentar-se les mans. Si durant els 14 dies posteriors a l'exposició la persona desenvolupa símptomes respiratoris, si la seva situació clínica ho permet ha de fer autoaïllament domiciliari i contactar amb el servei d'atenció primària o amb el 061.

Si de la sospita es passés a la confirmació que hi ha coronavirus, els professionals sanitaris hauran de decidir-ne el tractament. Si es fa a domicili o bé si cal ingressar a un centre assistencial. En el cas de ser a domicili, s'han de complir unes estrictes mesures d'higiene per evitar el contagi.

L'altre supòsit de contacte estret és el que pugui haver tingut un professional sanitari a l'hora de tenir cura d'un cas probable o confirmat havent-hi símptomes, i sense haver utilitzat les mesures de protecció adequades.



Si no es fan proves, com se sap els casos que hi ha?

No es fan proves a tots els sospitosos de tenir coronavirus. És molt possible que algú l'hagi passat i l'hagi confós amb una grip. Això, però, hauria fet que el virus s'escampés més del que seria desitjable.

Segons el darrer protocol del departament de Salut, de moment es fan proves a persones amb un quadre clínic d'infecció respiratòria aguda que es trobin en un centre hospitalitzat o que compleixin criteris d'ingrés hospitalari. També a aquelles persones amb un quadre clínic d'infecció respiratòria aguda de qualsevol gravetat i que sigui personal sanitari o sociosanitari i d'altres serveis considerats essencials. No es fan proves diagnòstiques de rutina a persones que no entrin en aquests supòsits. Les autoritats sanitàries han expressat la seva voluntat que el test del coronavirus pugui arribar a tothom més endavant.

Quan es va començar a parlar del coronavirus totes les anàlisis es feien a l'Hospital Clínic de Barcelona. Davant l'augment de casos s'hi han afegit més laboratoris d'arreu de Catalunya.

Què passa si es detecta un cas sospitós o un coronavirus en una empresa?

S'haurien de seguir els mateixos supòsits que un contacte estret, si és que hi ha sigut. És a dir, confinar i aïllar als seus domicilis totes les persones que hagin estat a prop del pacient infectat pel coronavirus. Abans de l'expansió del virus, el ministeri de Treball del Govern central va dictar una norma segons la qual davant l'exposició d'un risc greu o imminent al lloc de la feina, les empreses estarien obligades a paralitzar l'activitat laboral. Alerta, però, que la senzilla suposició que això pugui passar o bé l'alarma social que es pugui generar, no són motiu suficient per tancar una empresa. Recorda que el deure de l'empresa és garantir la seguretat i la salut de les persones que hi treballen. Per la seva part, el departament de Treball de la Generalitat ha admès diversos comunicats els darrers dies demanant flexibilitat i aconsellant l'aplicació de nous mètodes com el teletreball en la mesura que sigui possible.



En quins casos es necessita la mascareta?

Segons el protocol de Salut, no cal utilitzar mascareta en espais públics tret que ho recomani el personal sanitari. En aquest cas podria ser perquè es té una altra malaltia. A Oncologia de l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa és habitual veure'n. Cal fer-ne servir si s'està en situació d'aïllament i s'entra en contacte amb altres persones de l'entorn. També si s'està en contacte amb algú que estigui en situació d'aïllament i es comparteix el mateix espai. També si s'és professional de la salut i així ho indiquen els protocols. Portar una mascareta no evita que una persona pugui arribar a tenir el virus, però pot evitar que un pacient ja amb el coronavirus el pugui escampar. Segons el protocol de Salut, la millor manera de prevenir la transmissió de la Covid-19 és rentar-se les mans sovint amb aigua i sabó.