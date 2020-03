Pedro Sánchez confirma que l'estat d'alarma s'allargarà 15 dies més

El Govern espanyol ha decidit restringir tots els viatges aeris que no siguin imprescindibles durant 30 dies, intervenir les residències de gent gran privades i ampliar l'actuació de l'Exèrcit per fer front al coronavirus. Així ho va assegurar el president de l'executiu, Pedro Sánchez, després de reunir-se amb els presidents autonòmics per coordinar la resposta davant la pandèmia de la Covid-19.

En una compareixença, el socialista va anunciar recursos per als ens locals per fomentar el repartiment a domicili i la creació d'un fons de reserva en cas de pandèmia. En el proper Consell de Ministres, s'aprovarà pròrroga de l'estat d'alarma fins a l'11 d'abril, que haurà de convalidar el Congrés dels Diputats.

Així, la Moncloa vol ampliar dues setmanes més el confinament de la població per combatre la pandèmia de Covid-19. Les restriccions s'allargarien durant tota la Setmana Santa. Per fer-ho, el cap de l'executiu espanyol ha de demanar l'autorització del Congrés dels Diputats. A l'Estat hi ha gairebé 25.000 contagiats i 1.326 morts per coronavirus. En 24 hores, s'han infectat 5.000 persones i han perdut la vida més de 300.

Sánchez, acompanyat per diversos ministres va mantenir una videoconferència amb els presidents autonòmics per tractar la crisi de la Covid-19. En aquesta reunió, l'executiu espanyol va traslladar totes les seves propostes als màxims representants de cada comunitat autònoma.

En el marc d'aquesta trobada virtual, el president de la Generalitat, Quim Torra, va demanar a Pedro Sánchez que se suspengui la regla de despesa, i que apliqui un paquet de mesures socials davant la crisi que suposa el coronavirus.