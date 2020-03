El Síndic demana valorar les necessitats de moviment dels infants si el confinament s'allarga

El Síndic de Greuges ha demanat valorar les necessitats específiques de moviment i contacte amb el medi exterior d'infants i adolescents a l'hora de preveure possibles excepcionalitats si el confinament s'allarga en el temps. Aquesta és una de les recomanacions en la resolució que ha elaborat per reclamar que es consideri l'interès primordial dels infants i adolescents en les mesures que es prenguin en la crisi sanitària pel coronavirus. Rafael Ribó ha reclamat també un fons extraordinari que permeti que els serveis socials atenguin els infants que ja abans del coronavirus vivien situacions vulnerables.

En la resolució, el Síndic demana que es difongui "de manera extensa" a través dels mitjans recomanacions i consells pediàtrics per atendre les afectacions en la salut emocional i en el desenvolupament integral durant el confinament.

Sobre l'educació, demana garantir l'acompanyament i el seguiment de l'alumnat que, més enllà dels problemes tecnològics o limitacions socioculturals, es puguin trobar en situacions de risc d'abandonament escolar, de patir tot tipus de violències i situacions de desprotecció. Ha valorat com a positiu l'"esforç" d'Educació per reduir la bretxa digital però ha plantejat la necessitat d'estudiar en el futur els riscos d'utilitzar eines digitals que no són pròpies a l'hora de garantir la seguretat en el seu ús i la protecció de les dades, valorant la idoneïtat de proveir-se d'un sistema d'eines digitals propi, accessible i adaptat a tothom.

A més, reclama garantir l'assistència i l'acompanyament dels infants i adolescents amb diversitat funcional i les seves famílies i que s'extremin les precaucions en el cas dels que estan institucionalitzats i en centres de l'administració. També demana preveure mesures específiques per aquells que amb un risc més alt de patir problemes emocionals.

Donada la situació de confinament, el Síndic ha afirmat que s'ha de vetllar perquè les mesures de flexibilització laboral i de teletreball "no invisibilitzin" el dret dels infants a rebre l'atenció adequada per part dels seus cuidadors, que no suposin una doble discriminació per a les dones i per a determinades configuracions familiars.

Per últim, ha considerat que no es pot relegar aquells infants i joves que ja pateixen una vulneració flagrant dels seus drets en la vida ordinària i ha reclamat un fons social extraordinari perquè els serveis socials puguin fer-hi front fent un seguiment acurat i atendre les "situacions de patiment que poden qeudar invisibilitzades en les llars confinades d'arreu de Catalunya".

El Síndic ha enviat aquestes recomanacions als departaments de Treball, Afers Socials i Famílies, Salut, Educació i Justícia de la Generalitat, així com al govern espanyol.