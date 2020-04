Cercs reparteix més de mig miler de mascaretes entre els veïns del poble

L'Ajuntament de Cercs ha començat a repartir unes 600 mascaretes entre els veïns de la població berguedana com a mesura de protecció amb l'objectiu d'evitar, amb el seu ús, la propagació de la Covid-19. L'entrega als veïns consta d'una bossa amb la mascareta, un fullet informatiu i el full amb les recomanacions per a grups de risc. Ahir es van realitzar el 80% de les entregues i avui s'acabaran de repartir. S'entrega una mascareta per habitatge on hi hagi algun empadronat, amb la finalitat que cada llar en disposi almenys d'una, perquè la utilitzi la persona que hagi de sortir, en els casos previstos com a necessitat.

L'alcalde del municipi, Jesús Calderer, ha explicat a Regió7 que han aconseguit les mascaretes «a través d'una empresa tèxtil que treballa en la seva fabricació» i que la iniciativa es realitza per la seva obligació de «protegir la ciutadania».