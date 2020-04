L'Estat nega traves burocràtiques després de la polèmica pel rebuig de projectes

El ministre de Ciència i Innovació, Pedro Duque, va justificar ahir que el seu executiu hagi denegat l'homologació a diverses propostes de fabricació de respiradors per part d'empreses que havien presentat els seus projectes al ministeri de Sanitat. En roda de premsa a la Moncloa, Duque va assegurar que no s'està posant cap tipus de trava burocràtica a projectes que han superat o poden superar les proves de l'Agència del Medicament, però també s'han presentat «dissenys voluntariosos» que «no són útils» i que no poden «passar el filtre». El ministre ha fet referència, d'aquesta manera, a la polèmica pel resultat de la reunió telemàtica de dimecres entre més d'un centenar de representants de projectes de respiradors amb el ministeri de Sanitat i l'Agència Espanyola del Medicament. La trobada havia de servir per donar el vistiplau a diversos dissenys de fabricació, però, presumiblement, el ministeri de Sanitat va comunicar que denegava les 40 propostes presentades. Al matí, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, va qualificar de fake news la informació que en format àudio circulava des de dimecres per les xarxes de la trobada, sense especificar cap xifra de propostes. Es va limitat a dir que hi ha hagut fake news a Catalunya «perquè l'Agència Catalana del Medicament garanteix que els productes compleixin els mínims necessaris per fer assajos clínics».