Martorell amplia l'atenció amb les 90 habitacions de l'hotel més conegut a la vila

L'hotel Ciutat de Martorell s'ha reconvertit en Hotel de Salut i ha habilitat 90 habitacions per atendre persones afectades pel coronavirus, segons ha informat el departament de Salut. L'equipament va entrar en funcionament aquest divendres i es concep com un espai d'aïllament temporal per donar resposta a les necessitats de persones afectades per la crisis de la Covid-19.

És un reforça de la capacitat assistencial de l'atenció primària de l'àrea del Baix Llobregat Nord, l'Hospital de Martorell i l'Hospital Sagrat Cor de Martorell. L'hotel actuarà com un dispositiu d'atenció primària, atès per professionals sanitaris de l'Institut Català de la Salut (ICS), i donarà suport als pacients com si fossin atesos al seu domicili. El dispositiu garanteix l'aïllament, el seguiment i el control de simptomatologia.