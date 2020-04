El Govern envia una carta als ajuntaments perquè busquin solucions per enterrar els musulmans

La Direcció General d'Afers Religiosos ha enviat una carta als ajuntaments perquè busquin solucions en els seus cementiris per enterrar les persones de religió musulmana. Les comunitats islàmiques acostumen a repatriar els cadàvers, però ara no poden fer-ho perquè les fronteres amb el Marroc estan tancades.

Les comunitats han d'enterrar els seus morts en territori català, però es troben amb què hi ha manca de parcel·les per a enterraments islàmics. Així les coses, i tenint en compte que les competències dels cementiris són municipals, el Govern demana un esforç d'adaptació per part de tots, ajuntaments i comunitats, i recorda que la llei reconeix a les comunitats islàmiques el dret a la concessió de parcel·les i a tenir cementiris propis.

Afers Religiosos s'ofereix a assessorar i acompanyar els municipis per a cada cas. També recorda que l'enterrament provisional a Catalunya per a després repatriar el cos al Marroc no és possible, perquè el cos s'hauria d'embalsamar, i això ara no és possible a causa del coronavirus.

La secretària general del Departament de Justícia, Patrícia Gomà, ha explicat que des de la Direcció General d'Afers Religiosos s'està en contacte amb els diferents municipis per assessorar-los sobre com han d'enterrar els difunts en base als ritus i les característiques dels enterraments islàmics. També amb les pròpies comunitats religioses.

L'enviament de les cartes s'ha fet a través de les associacions municipalistes.