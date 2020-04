Itàlia registra el nombre de morts diaris més baix des del 19 de març

Itàlia va registrar un total de 128.948 casos positius per coronavirus i 15.887 morts, segons el balanç proporcionat per Protecció Civil ahir, en el qual es destaca, no obstant això, que el nombre de nous morts, 525, és el més baix des del 19 de març passat i podria suposar un punt d'inflexió en la lluita contra la malaltia.

«No hem d'abaixar la guàrdia. És essencial que continuem quedant-nos a casa», va declarar el cap del departament de Protecció Civil, Angelo Borrelli, el qual va subratllar «les bones notícies» sobre la tendència descendent.