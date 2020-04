Sanitat prioritzarà la detecció precoç i determinar qui ha passat la malaltia en la fase de descens del coronavirus

El Ministeri de Sanitat prioritzarà la realització de proves de detecció precoç del coronavirus en pacients lleus i greus i en determinar qui ha superat la malaltia durant la fase de descens de la pandèmia. La cap d'àrea del Centre de Coordinació d'Emergències i Alertes Sanitàries, María José Sierra, ha explicat que en aquests moments estan dissenyant les estratègies a seguir.

Per una banda, ha dit, cal determinar els casos per poder "aïllar-los i evitar la circulació del virus". Això es farà a través de tests ràpids i de proves PCR, que es produiran en "majors quantitats". Per l'altra, "saber com està circulant el virus". Per això, ha insistit, cal saber qui ha passat la malaltia. En aquest sentit, ha explicat que s'estan dissenyant estudis de prevalença i també es faran servir tests.

Sierra ha remarcat que tot plegat es farà en coordinació amb les comunitats autònomes. Especialment, ha dit, a l'hora de dissenyar "les guies". Tot i això, no ha concretat quins seran els criteris ni a qui es prioritzarà en les proves, que ara s'estan fent a pacient hospitalitzats i a personal sanitari.

Les dades de geolocalització



D'altra banda fonts del Ministeri d'Economia, han precisat que les dades facilitades a l'aplicació d'autodiagnòstic són "privades i vinculades a l'autoritat sanitària". En aquest sentit, concreten que, a través del sistema de geolocalització via GPS i "amb permís de l'usuari", es valida la comunitat autònoma en la qual es troba.

Les dades, insisteixen, s'utilitzen per assessorar als afectats però "en cap cas, per fer un control del compliment de les mesures de contenció". "Només es permetrà l'accés a les dades als professionals sanitaris i a les autoritats competents autoritzades", remarquen.

A més, detallen que les dades personals es conservaran mentre duri la crisi sanitària i, un cop acabi, s'afegiran per utilitzar-los "amb finalitats estadístiques, d'investigació o de plantejament de polítiques públiques, durant un termini màxim de dos anys".