Trilla dona per fet que l'aïllament de casos asimptomàtics seria "de caire voluntari" i mai forçós

El cap d'Epidemiologia de l'Hospital Clínic, Antoni Trilla, ha donat per fet que l'aïllament de casos asimptomàtics plantejat pel govern espanyol seria "de caire voluntari", "en cap cas seria un aïllament forçós". "Aquí no toca de cap de les maneres", ha afegit en declaracions a Catalunya Ràdio. Trilla ha remarcat que amb el desconfinament "s'ha d'anar amb molta prudència", i cal fer-lo poc a poc per evitar una segona onada com la primera.

També ha advertit que "desescalar sense poder fer proves a la gent que té símptomes és bastant incongruent", i ha explicat que des del Ministeri de Sanitat es treballa en una estratègia en aquest sentit. També ha considerat important poder establir quin percentatge de la població està immunitzat.

Trilla ha explicat que aquest cap de setmana ha estat a l'Hospital Clínic com si fos un de normal a efectes del nombre de nous ingressos. En tot cas, ha demanat prudència, perquè les UCI segueixen molt plenes per la llarga estada dels pacients. "El risc que hi hagi una nova onada no ens la podem jugar. Estem fent molts sacrificis per superar aquesta primera onada, i espero que les següents siguin més ràpids de controlar", ha indicat. L'expert també ha avisat que els hospitals van "molt dia a dia amb el material", i ha remarcat que cal una "bona reserva".