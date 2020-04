La programació solidària va començar dimarts amb un circuit d'entrenament físic dirigit per Carla Esclusa. Aquest dimecres a les 5 de la tarda hi haurà un taller infantil de poesia impartit per Dolors Santasusana, de l'Associació Literària Pensaments i Paraules. La tercera activitat serà dijous i Cristina Piñar, dietètica i nutricionista, impartirà una xerrada de consells emocionals. A l'instagram de @sense_por s'hi pot trobar tota la informació de la programació.