Sant Llorenç de Morunys repartirà 400 mascaretes reutilitzables

L'Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys ha repartit als diferents establiments del poble 400 unitats de mascaretes reutilitzables, que es podran començar a obtenir a partir d'avui. El consistori assegura que les mascaretes es poden rentar a 60 graus per tornar-les a utilitzar els cops que faci falta.

En un comunicat, l'Ajuntament demana als veïns que n'agafin una per cada membre de la família, però afirma que, en cas que se'n necessitessin més, se'n podrien demanar, ja que l'empresa que les ha produït és de Solsona.

L'Ajuntament també agraeix la feina desinteressada de diferents persones per ajudar a mantenir controlada la situació al municipi. És el cas de les Modistes de la Vall, a les quals el consistori agraeix el fet d'haver confeccionat i repartit mascaretes pels diferents establiments del municipi; a voluntaris del Berguedà per haver portat materials de protecció a la residència La Vall, i a voluntaris del Solsonès per haver donat viseres als comerciants de Sant Llorenç de Morunys que continuen duent a terme la seva activitat.