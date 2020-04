Els alcaldes de la Conca d'Òdena diuen a l'Estat que cal confinament

Els alcaldes de la Conca d'Òdena, on hi ha representats Junts x Cat, ERC, PSC i el grup Independents de Montbui, lamenten la manca d'informació per part del Govern espanyol sobre quines són les condicions en què pensa aixecar el confinament total a partir de la setmana que ve. En un comunicat conjunt, els alcaldes es mostren preocupats perquè «la majoria de les empreses de la zona no disposen d'EPI per al seu personal ni d'instruccions clares per poder prevenir i evitar els contagis entre els treballadors».

Els alcaldes i alcaldesses de la Conca d'Òdena apel·len a la responsabilitat de les autoritats estatals per evitar que el relaxament del confinament pugui provocar un augment en el nombre de contagis. Destaquen que la tendència a una estabilització a la baixa de la pandèmia registrada als quatre municipis és fruit del confinament domiciliari, que «s'ha mostrat com una mesura eficaç en la lluita contra la propagació del coronavirus».

L'aixecament del confinament del proper dilluns permetrà la circulació de les persones que es desplaçaran per anar a treballar i pot incidir en una desestabilització de la situació.

Des dels ajuntaments s'adverteix que la reactivació de l'activitat laboral no essencial haurà de fer-se de manera planificada i regulada amb molt deteniment per les autoritats estatals i aconseguir evitar una nova situació de contagis i saturació als hospitals.



Atenció especial a la Conca

D'altra banda, els alcaldes i alcaldesses de la Conca d'Òdena també recorden que, atès el confinament perimetral que ha tingut les darreres setmanes, el sector empresarial i econòmic de la zona està en una situació de desavantatge que fa necessària una atenció especial i unes mesures específiques de cara a garantir la seva recuperació.

I fan una crida a la ciutadania perquè durant aquests dies festius no hi hagi cap mena de relaxament amb les mesures de prevenció i recorden que el confinament domiciliari es manté vigent com a la resta del país. El desig seria que la població no es confongués; per tant, cal limitar els desplaçaments als que siguin realment indispensables.



Certificats per a les baixes

Les persones que treballin en un servei que no hagi estat paralitzat pel decret de l'estat d'alarma, estiguin empadronades en un dels quatre municipis de la Conca d'Òdena i no es van poder desplaçar al lloc de treball amb motiu del confinament, poden sol·licitar el certificat municipal per tramitar la incapacitat temporal per accident de treball per restricció en les sortides del domicili com a conseqüència de la Covid-19.

En el cas d'Igualada, l'Ajuntament s'encarregarà d'expedir el certificat i d'enviar tota la documentació a l'òrgan competent del servei públic de salut, que, una vegada revisada la documentació, enviarà el volant de baixa a l'adreça de correu electrònic facilitada al formulari d'inscripció.

D'altra banda, s'ha observat persones que es fan passar per agents de salut i que busquen altres beneficis il·lícits. L'Ajuntament d'Igualada i la Policia Local han enviat un missatge d'alerta a la ciutadania davant la presència de persones que intenten entrar a domicilis fent-se passar per agents de salut per fer un test de detecció de la Covid-19. No s'ha iniciat cap campanya en aquest sentit.