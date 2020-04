La Catalunya Central va tancar el març amb un notable increment de l'atur

La Catalunya Central va tancar el mes de març, la meitat del qual ja va estar afectat per l'estat d'alarma i pel tancament parcial de l'economia, amb 28.067 aturats, 1.762 més que el mes de febrer i 1.668 més que un any abans. Una xifra absoluta que situa el nombre d'aturats registrats a les oficines del SEPE a nivells del maig de l'any 2017.

L'increment percentual del 6,70% intermensual és el més elevat des del mes de febrer de l'any 2009, just iniciada la crisi financera de la qual encara s'estan arrossegant les conseqüències.

En termes interanuals, l'increment ha estat del 6,32%, el que suposa l'augment més destacat des del mes d'abril de l'any 2013, en el pitjor moment de la crisi patida durant la darrera dècada.

Aquestes dades, les últimes disponibles, no inclouen els afectats per Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO), i responen als acomiadaments i no renovacions de contractes ocor-regudes bàsicament durant la segona quinzena del mes, ja declarat l'estat d'alarma, amb el comerç i la restauració tancats i barrats i amb la indústria a un ritme pràcticament bassal.