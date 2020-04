La Generalitat preveu fer 27.000 proves a usuaris i treballadors de residències abans del 8 de maig

El departament de Salut de la Generalitat de Catalunya preveu fer més de 27.000 proves a les residències d'ancians del país abans del dia 8 de maig.

Les proves serviran per detectar la presència de coronavirus entre els usuaris de les residències de gent gran catalanes –prop de 36.000– i els treballadors.

Les proves es realitzaran als residents i al personal que els atén tant si tenen símptomes de Covid-19 com si no.

D'aquesta manera, el departament de Salut de la Generalitat vol fer un cribratge a les residències de gent gran catalanes per «sectoritzar» espais dins dels mateixos centres o, si no és possible, per buscar ubicacions alternatives per als usuaris per tal de preservar-los d'un possible contagi, sobretot tenint en compte que l'índex de mortalitat més elevat es produeix entre persones d'edat avançada, tot i que a les unitats de cures intensives dels centres hospitalaris també hi ha persones joves .

Ho va explicar ahir la directora assistencial de l'atenció primària de l'Institut Català de la Salut (ICS) de la Generalitat, Yolanda Lejardi, en roda de premsa.

De moment, s'han identificat un total de vint-i-sis espais repartits per municipis de Catalunya, que actualment no són residències, però que tenen la capacitat d'oferir 1.044 places disponibles per reubicar-hi persones fràgils, tant si tenen el virus com si no s'han contagiat.