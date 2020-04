Una novel·la del 2018 que viu del boca-orella

Mentre prepara comandes, Cristina Blesa reconeix que no tenia gens clar què acabaria passant aquest Sant Jordi confinat. Però els clients fidels li han fet costat i han decidit que el seu llibre de Sant Jordi el comprarien a la Rubiralta, la llibreria-papereria del carrer del Born de Manresa. A través de #LlibreriesObertes, o encarregant-lo per telèfon, whatsapp o correu. «És la nostra cultura! Sant Jordi s'ha de celebrar i tots fem tot el possible, tot i saber que avui res no serà el mateix». Al seu establiment, que pot obrir unes hores com a papereria, els llibres més demanats han estat Parlant amb tu d'amor i de llibertat, d'Oriol Junqueras (Ara Llibres); Atrapa la llebre, de Lana Bastasic (Edicions del Periscopi), Gent normal, de Sally Rooney (Edicions del Periscopi), Boulder, d'Eva Baltasar (Club Editor). O Història d'un crit, de Joan Bonanit (Comanegra) que «ens ha d'arribar», explica.

El llibre que recomana Blesa per a aquest Sant Jordi és La trena, de Laetitia Colombani (Salamandra), del 2018, que, explica, «s'ha fet un lloc gràcies al boca-orella: les històries de tres dones nascudes en continents diferents amb uns camins que s'entrellacen».