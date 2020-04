«És tot el contrari del Sant Jordi: hem passat del carrer a les parets»

«Aquest 23 d'abril ha estat tot el contrari de Sant Jordi. Hem passat del carrer, la llum, la gent a les parets, les finestres i les pantalles. Escolto música per fer passar el mal humor. Però guanya el desànim». El 23 d'abril del 2019, l'advocat bagenc Josep M. Descals Vilarmau (Navarcles, 1960), signava a Manresa exemplars del seu debut en la literatura, Nahid (Parcir Edicions Selectes). I aquest 2020 havia de fer el mateix amb la segona novel·la, El conseller, que va sortir publicada pels volts de Nadal, que es va presentar a Barcelona però que reservava la seva posada de llarg a casa. El conseller, també del segell manresà, tenia prevista la presentació a El Sielu, la setmana passada. Explica que «no m'he imbuït de l'esperit de Sant Jordi, n'he estat incapaç». No ha comprat cap llibre però sí que n'hi han regalat. Dubta que el 23 de juliol es pugui celebrar la «festa més multitudinària del país» i explica que aquest confinament no el deixa llegir ni escriure: «Em falta concentració».