Ábalos apunta a una sortida per hores i s'obre a adaptar la desescalada al que proposin les autonomies

El ministre de Transports, José Luis Ábalos, apunta a una sortida d'adults i esportistes per hores a partir de dissabte. En una entrevista a la Ser, ha dit que el que seria "ideal" seria "seqüenciar" les sortides per "conjugar-les" amb les dels nens. També ha dit que d'aquesta manera, s'evitaria una "sortida explosiva" però que la decisió l'anunciarà el ministre de Sanitat, Salvador Illa, aquest mateix dijous.

La ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, ha dit que la decisió encara no està presa. Ábalos també ha dit que el govern espanyol s'avindrà a adaptar les unitats territorials en la desescalada a les propostes que facin les comunitats autònomes, sempre que estiguin "justificades".

El ministre ha afirmat que són conscients que no hi ha la mateixa realitat a les zones urbanes que a les rurals i que, per tant, "si es compleixen els criteris, el govern no dirà que no".

Malgrat això, ha advertit que si es redueix "el tamany de l'àrea" també es "redueix la mobilitat i, en conseqüència, l'activitat econòmica". "En realitat "no deixa de ser un confinament, però ara podrem sortir en un radi", ha dit.