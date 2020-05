El govern espanyol nega que hagi acceptat les regions sanitàries: "No hi ha res en ferm"

El ministeri de Sanitat nega que hagi acceptat la petició de la consellera de Salut, Alba Vergés, perquè Catalunya utilitzi les regions sanitàries i no les províncies com a marc de referència per al desconfinament, com havien assegurat fonts de Salut. Des del ministeri, fonts properes al ministre Salvador Illa asseguren que "no hi ha res en ferm". "S'ha quedat en estudiar les propostes que es plantegin", afirmen les mateixes fonts. El govern espanyol recorda que l'opció d'estudiar propostes alternatives a les províncies es preveu en el BOE publicat aquest diumenge, però neguen cap decisió. Des de Salut, reiteren que a la reunió Illa ha acceptat que el Govern enviï a Madrid les dades i propostes de la desescalada per regions sanitàries.

Fonts de Salut recorden a l'ACN que el govern espanyol no té les xifres de l'evolució de la pandèmia per avaluar la situació en cadascuna de les fases, i que aquests números s'han d'enviar des de Catalunya. Així, remarquen que és "impossible" fer un pla de desconfinament per províncies amb dades que són per regions sanitàries.

En aquest sentit, insisteixen que el Govern enviarà al ministeri les propostes i les xifres del desconfinament per regions sanitàries, i no per províncies, i que el ministre Illa ho ha acceptat. De fet, asseguren que és "molt complicat" tenir els números provincials.

D'altra banda, des de Salut reiteren que en la reunió d'aquest diumenge, la qüestió del marc de referència per al desconfinament s'ha despatxat molt ràpidament i que s'han tractat molts altres temes tècnics.