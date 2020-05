Arxivada la denúncia contra Torra i Vergés per no permetre un hospital de campanya a Sant Andreu de la Barca

El jutjat de primera instància i instrucció número 5 de Martorell ha acordat el sobreseïment lliure de la investigació sobre el rebuig del Govern a l'hospital de campanya muntat per la Guàrdia Civil en un poliesportiu de Sant Andreu de la Barca. La investigació es va obrir arran d'una denúncia particular a la que es va sumar la fiscalia contra el president de la Generalitat, Quim Torra, i la consellera de Salut, Alba Vergés, per homicidi per imprudència greu. El denunciant considera que Salut va denegar "injustificadament" l'obertura de l'hospital perquè va ser muntat per la Guàrdia Civil i la UME. Però la magistrada no veu cap indici de delicte.

Arran de les diverses peticions d'informació, la jutgessa conclou que l'hospital Sant Joan de Déu de Martorell, de referència a la zona, va derivar els pacients més greus a altres centres i no va deixar d'atendre'n cap. Sobre l'hospital de campanya del poliesportiu, la jutgessa, basant-se en els informes del Departament de Salut, conclou que ningú va demanar permís per ubicar-lo allà, però tampoc es va denegar la seva instal·lació. De fet, la mateixa Guàrdia Civil va informar al jutjat que no havia rebut cap autorització ni denegació per instal·lar l'hospital.

Sobre els hotels medicalitzats, va ser el propi hospital qui va indicar que en cas de necessitar-ho s'ubicaria a l'hotel Ciutat de Martorell, l'hotel restaurant Manel, també a Martorell, i l'hotel Les Torres, a Sant Esteve Sesrovires. Sant Andreu de la Barca, juntament amb Metges sense Fronteres, també havia habilitat l'hotel Bristol de la localitat, que no s'ha arribat a utilitzar.

Per tot això, la jutgessa conclou que el Departament de Salut no va autoritzar ni denegar l'hospital de campanya, però tampoc es va quedar impassible, sinó que l'hospital de Martorell va habilitar tres hotels medicalitzats de la zona. A més, l'hospital no va derivar a casa seva ni al CUAP de Sant Andreu cap pacient, sinó que els va assumir tots i els més greus els va derivar a altres hospitals. La jutgessa conclou que no hi ha indicis de delicte i per això decreta el sobreseïment lliure, que encara es pot recórrer.