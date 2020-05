La fiscalia demana l'ingrés a presó de Millet, Jordi Montull, Osàcar i Gemma Montull

La fiscalia anticorrupció ha demanat a l'Audiència de Barcelona que es decreti l'ingrés a presó de Fèlix Millet, Jordi Montull, Daniel Osàcar i Gemma Montull, després de la sentència del Tribunal Suprem sobre el 'cas Palau'.

El ministeri públic també ha demanat que es facin els requeriments oportuns per fer efectives les responsabilitats econòmiques fixades en la sentència tant per la responsabilitat civil com el decomís dels guanyats obtinguts, és a dir, els 23 MEUR que hauran de tornar al Palau de la Música Millet i Jordi Montull, i el comís de 6,6 MEUR a l'antiga Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) pel que es considera guanys obtinguts per tràfic d'influències.

Segons han indicat fonts del ministeri públic, la fiscalia anticorrupció va avançar aquest dijous per fax a la secció 10 de l'Audiència de Barcelona un escrit en què demana que s'incoï una executòria per donar compliment a la sentència del Suprem, un cop aquesta ja és ferma. Així, demana que es decreti l'ingrés a presó de Fèlix Millet, Jordi Montull, Daniel Osàcar i Gemma Montull. Les mateixes fonts indiquen que, ja que la sentència és ferma, no s'acostuma a fer cap vista per determinar l'ingrés a un centre penitenciari, sinó que es demana per escrit.

El Tribunal Suprem va confirmar la setmana passada la condemna de l'Audiència de Barcleona de 9 anys i 8 mesos de presó i una multa de 4,1 MEUR al que va ser màxim responsable del Palau de la Música, Fèlix Millet, i de 7 anys i mig de presó i multa de 2,9 MEUR a l'exnúmero dos de l'entitat, Jordi Montull. També van ratificar que tots dos han de retornar al Palau de la Música 23 MEUR que van desviar en benefici propi.

L'alt tribunal va rebaixar la condemna a l'extresorer de CDC Daniel Osàcar, a que absolen del delicte de tràfic d'influències. Osàcar va ser condemnat per l'Audiència de Barcelona a 5 anys i 5 mesos de presó i ara, un cop exclosos 11 mesos per tràfic d'influències, haurà de complir una condemna de 3 anys i mig. També haurà de pagar una multa de 3,7 MEUR.

També va rebaixar sis mesos la pena a l'exresponsable financera de l'entitat, Gemma Montull, que va ser condemnada per l'Audiència de Barcelona a 4 anys i mig de presó i que ara haurà de complir una condemna de 4 anys perquè es tenen més en compte les atenuants de confessió durant el judici i reparació parcial del dany. També haurà de pagar una multa de 2,6 MEUR per blanqueig de capitals.