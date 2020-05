La Moncloa confirma que la Catalunya Central passarà dilluns a la fase 1 del desconfinament

Confirmat. La Catalunya Central entrarà en la fase 1 de desconfinament dilluns vinent, 18 de maig. Així ho va afirmar ahir el ministre de Sanitat, Salvador Illa, en una roda de premsa. Juntament amb les comarques centrals, el Govern espanyol també ha acceptat que les regions sanitàries de Lleida i Girona avancin en la desescalada, tal com proposava la Generalitat, mentre que l'àrea de Barcelona, igual que la Comunitat de Madrid, es mantindrà a la fase 0, tot i que amb l'aixecament d'algunes restriccions.

Els ciutadans de les regions que passen a fase 1 veuran com es relaxen lleugerament les normes de confinament que marcaven l'anterior esglaó. No desapareixen, en canvi, les franges horàries per passejar segons les edats i per fer esport, que es mantenen en vigor, tot i les contradiccions que això genera amb les activitats permeses en aquesta nova fase. Des de dilluns, per exemple, els adults només podran sortir a passejar al matí i al vespre, però durant tot el dia podran anar pel carrer no només a comprar, sinó també a visitar amics o a botigues. Igualment, per sortir a fer esport en bicicleta hauran de fer-ho dins la seva franja, però si utilitzen la bicicleta com a mitjà de transport podran pedalar per anar a comprar o a veure familiars dins la seva regió sanitària. En la pràctica, es crea un marc en el qual la possibilitat de sortir al carrer és gairebé il·limitada.

A Tarragona, on gaudeixen de les llibertats de la fase 1 des de fa una setmana, constaten que la vida diària està plena de contradiccions, però continua havent-hi un cert respecte per les franges, segons testimonis recollits per Regió7 en redactors del Diari de Tarragona. Per exemple, és rar veure gent corrent fora de la seva franja horària, o anant pel carrer en actitud ostensiblement d'estar passejant en família fora de les hores previstes. Els carrers estan molt concorreguts en totes les hores centrals del dia, però no hi ha incompliments molt ostensibles i evidents, tret d'alguna excepció. A Tarragona ni la Policia Local ni els Mossos estan controlant els motius pels quals els ciutadans són al carrer, la qual cosa amplia la sensació de llibertat. Les policies controlen el compliment de la distància entre taules a les terrasses, però no la mobilitat de les persones. Tampoc consta que hi hagi controls de carretera sovintejats.

En aquest nou estadi, es permeten trobades de fins a 10 persones, sempre que es mantingui la distància de seguretat de dos metres, les normes d'higiene relatives a la rentada de mans i l'etiqueta respiratòria. Encara que al començament s'apuntava que quedava exclosa d'aquestes trobades la gent gran, el BOE no especifica cap limitació sobre aquest tema. A més, les terrasses dels bars estaran obertes amb una ocupació màxima del 50% per garantir que es poden mantenir les distàncies de seguretat, podran obrir els comerços la superfície dels quals sigui menor de 400 metres, amb restriccions de capacitat i extremant les mesures d'higiene i desinfectant l'espai dues vegades al dia, es permeten vetlles, funerals i serveis de culte amb capacitats reduïdes i, entre d'altres, la mobilitat dins de la mateixa regió sanitària.

Mentrestant, Barcelona, l'àrea metropolitana i el Baix Montseny continuaran en fase 0, però es podran obrir botigues sense cita prèvia, flexibilitzar la celebració de vetlles, obrir biblioteques per a servei de préstec, museus i centres de culte amb un terç de la capacitat. En canvi, no es podran obrir terrasses de bars ni restaurants ni fer reunions socials o familiars de fins a 10 persones, com preveu la fase 1, vigent des de dilluns a la resta de Catalunya.