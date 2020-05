Obrir les aules i el dret de manifestació, debats per a la desescalada

La progressiva disminució de les morts per Covid-19 i l'inici de la desescalada deixa pas a altres debats, com permetre o no la tornada a l'escola o recuperar el ple dret de manifestació.

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha estat de les primeres a reclamar la reobertura de les escoles, una tesi abonada per la consellera de Salut, Alba Vergés, que ahir va reconèixer que es planteja el retorn a les aules, encara que per a això els sindicats reclamen mesures de seguretat i més recursos. La conselleria de Salut es planteja que els menors de totes les edats puguin tornar a l'escola abans que acabi el curs, com han fet a França.

Fora de les aules, als carrers i places, cobra força un altre debat: el dret de manifestació i protesta, que previsiblement serà contra la gestió que les administracions han fet de la pandèmia, per denunciar el tancament d'empreses, com es tem que faci Nissan a Barcelona, o per reprendre reivindicacions independentistes, entre d'altres.

La Generalitat demanarà al Govern central que autoritzi manifestacions malgrat l'estat d'alarma, amb mesures correctores com que siguin estàtiques, en carrers de com a mínim 20 metres d'ample, respectant dos metres entre els assistents, amb mascareta i higiene de mans i sense pancartes compartides.