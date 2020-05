«És una botiga normal i corrent adaptada al moment i a les noves tecnologies»

La crisi del coronavirus va obligar Maria Llorens a tancar temporalment El Terròs, una cafeteria i botiga eco ubicada a Casser-res. A causa d'aquesta situació i amb la necessitat de buscar una nova oportunitat de negoci, Llorens va decidir emprendre una iniciativa que ha consistit a obrir una botiga virtual de productes alimentaris del Berguedà. Els clients omplen la seva cistella al web i poden triar entre passar-la a buscar a El Terròs o bé rebre-la a domicili. El nou servei online ja fa dues setmanes que funciona i la seva propietària es mostra satisfeta de l'acollida que ha tingut. «La primera setmana em va anar molt bé. La segona ha estat una mica més fluixa, però he fet moltes cistelles, estic contenta. Si continua així, ja hi firmo». El Terròs, com a botiga vitual de productes berguedans, va néixer com a oportunitat de negoci però també amb la idea clara d'apostar pel consum de proximitat i per donar suport a la gent del territori. Llorens explica que «la idea principal és apropar el producte local al consumidor. Jo faig d'intermediària. És una botiga normal i cor-rent adaptada al moment actual i a les noves tecnologies». A la botiga virtual d'El Terròs s'hi poden trobar diferents productes berguedans, com per exemple blat de L'Escairador, carn del Salt del Colom i formatges de Cuirols. La propietària confirma que el confinament ha estat clau per obrir el negoci online, ja que, segons ella, d'altra manera no hauria estat possible. «Si no hi hagués hagut tot això, jo no ho hauria fet, no tenia temps per seure i muntar una pàgina web, però al cap de quinze dies sense treballar vaig veure la necessitat de fer alguna cosa nova». I l'oportunitat s'ha convertit en realitat, ja que Llorens té la voluntat de continuar amb la botiga online quan finalitzi el confinament. «La intenció és seguir», diu.