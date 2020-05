El Govern aprovarà l'ús obligatori de mascaretes en espais públics

El Govern regularà en pròxims dies l'ús obligatori de mascaretes en espais públics, una sol·licitud plantejada per les autonomies i la implantació de les quals estudia el ministeri de Sanitat, que ara com ara no ha detallat l'extensió d'aquesta mesura, ara limitada al transport públic.

Aquesta intenció va ser anunciada en una roda de premsa per la ministra d'Hisenda i portaveu del Govern, María Jesús Montero, i es va produir el mateix dia en què la xifra de morts baixa per primera vegada de 100 i se situa en 87 durant el dia d'ahir, la més baixa des de fa dos mesos.

El director del Centre d'Emergències i Alertes de Sanitat, Fernando Simón, va remarcar que la dada és «una bona notícia» però va apel·lar a la prudència, ja que, segons va reconèixer també, amb l'efecte cap de setmana «pot haver-hi algun retard en les notificacions» de les dades. Però malgrat les ondulacions amb alguns pics que s'estan observant quant als nous casos, l'evolució de la detecció de morts està baixant progressivament, va agregar.

«Les xifres de l'epidèmia tenen una tendència positiva, però encara persisteixen els riscos», va advertir la portaveu del Govern, que va tornar a ponderar la restricció, cada vegada més modulada, dels ciutadans, sustentada en la figura de l'estat d'alarma.«Hem de mantenir la cautela i prudència necessària; hem avançat moltíssim, però no hem arribat al final del camí. Ni les presses, ni les pressions, ni els discursos que alimenten els greuges són bons consellers en aquesta situació», va resumir la portaveu, qui va dir que l'estat d'alarma va salvar unes 300.000 vides.

Precisament la sol·licitud d'una cinquena pròrroga de l'estat d'alarma que el Govern portarà dimecres al Congrés va ser un dels temes de la desena reunió telemàtica que ahir van mantenir el cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, i els presidents autonòmics.

Les fases de desescalada van tornar a ser el centre de debat d'aquesta trobada entre Pedro Sánchez i els seus homòlegs autonòmics, que van reclamar en alguns casos solucions jurídiques diferents de l'estat d'alarma i van exposar les seves preocupacions sobre la recuperació econòmica i la petició de cinquena pròrroga.

Les autonomies també van sol·licitar que s'estableixi l'ús obligatori de màscares en espais públics i, en el cas del govern autonòmic de la Comunitat de Madrid, que es donin a conèixer públicament els informes sobre les fases de desescalada de les comunitats autònomes.

En aquest sentit, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, va assegurar que aquests documents es faran públics una vegada totes les autonomies es trobin en la mateixa fase de desescalada per evitar no encoratjar competències entre territoris.«Els informes de passada a fase 1 es donaran a conèixer quan tots estiguem a la fase 1, i els de la passada a fase 2, quan tots hàgim aconseguit la fase 2», i successives, va assegurar Illa, qui va precisar que si alguna comunitat autònoma sol·licita accedir al seu propi informe, el podrà sol·licitar en qualsevol moment.

Poc abans d'aquestes declaracions, la presidenta d'aquesta comunitat, Isabel Díaz Ayuso, havia expressat davant Sánchez el seu malestar després de denegar Sanitat divendres passat el salt de Madrid a la fase 1, i comanda al Govern transparència i la publicació dels informes per poder entendre «quina vara de mesurar hi ha i si es canvien de criteris cada setmana». Amb les excepcions de la Comunitat de Madrid, l'àrea metropolitana de Barcelona i bona part del territori de Castella i Lleó, ja són 14 comunitats autònomes les que es troben des d'avui en la fase 1 de la desescalada.