El governador del Banc d'Espanya sosté que calen reformes estructurals

El governador del Banc d'Espanya, Pablo Hernández de Cos, va defensar ahir en la seva compareixença a la comissió d'Economia del Congrés que cal un «acord polític» que s'haurà d'allargar «diverses legislatures» per impulsar reformes estructurals «ambicioses» per afrontar l'impacte en l'economia del coronavirus.

Hernández de Cos va afirmar que a curt termini «no hi ha alternativa sensata a l'expansió pressupostària» i no es pot fer una retirada «prematura» de les «mesures fiscals d'emergència» perquè «augmentaria el risc que el creixement pateixi danys més duradors».

Tanmateix, «un cop controlada la pandèmia cal sanejar les finances de les administracions públiques per evitar una crisi de deute públic» i per poder «recuperar en el mitjà termini el marge d'actuació econòmica» i fer plans de consolidació pressupostària per reduir els «desequilibris fiscals», va remarcar Hernández de Cos.