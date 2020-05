Platges amb control d'aforament, la situació postcoronavirus

L'esborrany del protocol de platges recomana als ajuntaments –i a les autoritats i administracions competents, com ara costes i comunitats autònomes– que determinin l'aforament de banyistes i les activitats que podran fer, i deixa en mans d'aquests gestors fixar el nombre màxim de persones que podran anar en grup a les instal·lacions.

Segons va explicar, ahir, l'Institut per a la Qualitat Turística Espanyola (ICTE), l'escrit insta les administracions competents a vigilar la capacitat de càrrega de les platges, així com implementar controls d'accés i organitzar entrades i sortides que evitin aglomeracions i embussos. Tanmateix, també assenyalen que s'ha de determinar com s'avisarà els usuaris quan s'arribi a la capacitat màxima, fins i tot quan aquests encara no s'hi hagin desplaçat. Aquesta tasca «es podrà fer amb cartelleria tradicional, recursos humans o aplicacions tecnològiques que permetin a la gent tenir la informació abans de desplaçar-se fins a la mateixa platja», planteja l'esborrany, que encara ha de rebre el vistiplau del Ministeri de Sanitat.

En aquest sentit, preveu que en els accessos, o fins i tot abans de l'arribada, s'informi sempre els usuaris de les mesures de prevenció a aplicar a la platja, la capacitat estimada de la mateixa i de les restriccions o limitacions en els serveis en cas d'haver-n'hi.



Delimitar i balisar zones

La zona d'hamaques i ombrel·les haurà de delimitar-se amb balises, cintes o altres indicacions, establint-se un control en la seva assignació, a fi que es pugui assegurar que l'equipament ha estat degudament netejat i desinfectat abans del seu ús.