EstoNOtienequePARAR emprèn una nova fase de suport a les empreses

#EstoNOtienequePARAR, la iniciativa llançada fa poc més de dos mesos i mig per dues-centes empreses per reconèixer i donar suport públicament a les empreses que contribueixen a que la roda de l'economia espanyola no s'aturi malgrat les mesures de confinament activades per la pandèmia del coronavirus, ha decidit iniciar la seva segona fase, # EActíVate. Amb el suport de més de 3.000 empreses que representen més d'un 4% del PIB espanyol i més d'1 milió de llocs de treball, el projecte evoluciona per convertir-se en el punt de trobada entre empresaris, autònoms i treballadors. Ara, s'aborda un nou i major repte: accelerar i activar l'economia per superar les conseqüències socials i econòmiques de la crisi sanitària en l'estructura empresarial i industrial. En paraules de Paula Llop, coordinadora del projecte, #EActíVate, «ja no vol únicament no parar, sinó accelerar. No és moment de posar-se límits. Per això estem enfocant tota la nostra acció en impulsar l'activitat econòmica, en seguir actius: la millor manera de predir el futur és creant-lo».