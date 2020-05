El pacte de la Conca deixaria fora del futur pla urbanístic Can Morera

L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, ha reiterat aquest dimecres en roda de premsa que es buscarà el consens per tirar endavant el Pla Director Urbanístic de la Conca d'Òdena. Tenir aquest consens passa necessàriament per fer una concessió a l'Ajuntament d'Òdena, dirigit per la republicana Maria Sayavera: descarta les hectàrees de la zona de can Morera per a desenvolupar-hi sòl industrial.

«Les set alcaldies estem treballant en una proposta de consens que serà compartida amb la ciutadania», va puntualitzar ahir Castells, que actua en les rodes de premsa setmanals dels alcaldes de la conca com a portaveu. «L'objectiu és crear junts el futur model a través d'un procés participatiu que començarà al juliol». Desenvolupar el pla urbanístic industrial és un dels compromisos que dilluns va fer públic el president de la Generalitat, Quim Torra. Un pla que hauria d'estudiar quina és la situació actual del sòl a la comarca i dibuixar un futur entenent que aquesta és una comarca central de Catalunya, amb bones comunicacions per carretera i possibilitats d'acollir nova indústria que arribi al país. La proposta que hi ha sobre la taula és la de trobar 300 hectàrees contínues perquè s'hi poguessin instal·lar grans indústries.

L'Ajuntament d'Òdena ja va manifestar la seva oposició a la creació d'un polígon a la Plana de Can Morera, i aquesta decisió s'ha de respectar per poder continuar amb la idea d'un treball conjunt dels alcaldes de la conca que potenciï aquest territori. Els alcaldes responen a formacions diferents i, per tant, qualsevol acord ha d'estar per sobre de les diferències i s'han de fonamentar en el respecte. Fins abans de la pandèmia, l'alcalde d'Igualada, Marc Castells (JxCat) defensava la zona de Can Morera mentre que el govern actual d'Òdena, liderats per Maria Sayavera (ERC) ho rebutjava. A Òdena, el canvi de govern, i els pactes per a la governança van fer canviar les projeccions urbanístiques sobre la zona de Can Morera.

La proposta del govern odonenc és que es faci ús exclusivament de les 80 hectàrees de sòl de l'aeròdrom. Aquest terreny seria una solució, amb uns terrenys que estan al costat de l'autovia. És una proposta però no l'única. L'alcalde de Montbui, Jesús Miquel Juárez, aquesta setmana també s'ha manifestat sobre el PDU i ha ofert els terrenys del seu municipi. El batlle ha proposat com a alternativa el sòl industrial que hi ha al seu municipi per poder acollir noves activitats econòmiques que necessitin grans superfícies industrials. No és un sòl a peu de l'autovia, però també té bona comunició per carretera amb la variant sud d'Igualada.