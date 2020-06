Concentració davant del consolat dels EUA a Barcelona contra la violència racial de la policia nord-americana

Centenars de persones s'han concentrat aquest dilluns a la tarda davant del consolat dels Estats Units per protestar contra la violència racial de la policia nord-americana, després que George Floyd, un ciutadà afroamericà de Minneapolis, a Minessota, morís asfixiat per un agent blanc en un succés que ha desencadenat una onada d'aldarulls i violència als carrers que ja fa sis dies que dura. Els manifestants han arribat al consolat des de diversos indrets de la ciutat amb pancartes que portaven lemes com 'No puc respirar', les últimes paraules que va pronunciar Floyd abans de morir després que l'agent estigués vuit minuts retenint-lo amb el genoll al coll. Un fort dispositiu policial protegia l'edifici dels manifestants.

A banda de la manifestació de Barcelona, hi ha hagut concentracions contra la mort de Floyd a mans de la policia en altres indrets del territori català.

A Salt (Gironès), per exemple, unes 500 persones, segons dades policials, s'han manifestat contra "totes les agressions racistes". La marxa ha començat a les sis de la tarda a la plaça Llibertat i ha recorregut diferents carrers de la població. La manifestació s'ha aturat davant l'Ajuntament, on els concentrats han llegit un manifest, i davant la comissaria compartida dels Mossos d'Esquadra i la Policia Local.

Els manifestants duien cartells contra la brutalitat policial i el racisme institucional i, segons vídeos que han difós a través de les xarxes socials, han cridat "no puc respirar", en al·lusió a les paraules que va pronunciar George Floyd abans de morir a mans de la policia nord-americana.

Segons fonts policials, hi ha hagut llançaments d'objectes i tres vehicles han patit danys, un d'ells dels Mossos d'Esquadra per l'impacte d'una pedra, un turisme i un autobús. La manifestació s'ha desplaçat des de Salt fins a Girona.