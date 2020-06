Salut i Interior acorden traslladar als mossos l'afer de la trobada amb més de cent persones a Balaguer

Els departaments de Salut i Interior s'han reunit després de fer-se pública una trobada amb més de cent persones convocada per la Dolça Revolució a Balaguer i on segons va explicar el pagès i activista Josep Pàmies es van fer petons i abraçades sense respectar els protocols de seguretat per prevenir contagis de la Covid-19. Fonts de Salut han dit que s'ha acordat traslladar als Mossos d'Esquadra aquest afer per tal que se'n facin càrrec i determinin si es va vulnerar la llei de salut pública.

D'altra banda, fonts de la policia han assenyalat que han començat a recopilar informació sobre aquest esdeveniment que els seus organitzadors han plantejat com un acte de desobediència.

El Col·legi Oficial de Metges de Lleida (COMLL) ja ha demanat també que es sancioni als promotors de la trobada de Balaguer perquè es va posar en risc la salut pública. Josep Pàmies va explicar aquest dilluns que la trobada es va celebrar per dir "prou" a les mentides dels mitjans i els governs sobre el coronavirus i per defensar que amb teràpies naturals i substàncies com l'MMS o l'artemisa es pot combatre el virus.