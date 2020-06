Aprovat l'últim estat d'alarma en un debat ple de tensió

La sisena i última pròrroga de l'estat d'alarma, aprovada ahir al Congrés, entrarà en vigor el diumenge i s'estendrà fins al 21 de juny, a les portes que la meitat de l'estat que aspira a avançar aquest dilluns a la fase 3 de la desescalada comenci, si així ho permet l'evolució de l'epidèmia, l'etapa denominada «nova normalitat», que estarà regulada per un reial decret que el Govern té previst aprovar la setmana vinent.

L'aprovació de la pròrroga de l'estat d'alarma, amb els vots de PNB i Cs i de nou l'abstenció d'ERC, va tenir lloc després d'una nova sessió del Parlament plena de crispació, en la qual el PP i Vox, amb una nova bateria d'acusacions i desqualificacions, no van donar treva al president del Govern, Pedro Sánchez, que va defensar amb fermesa el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, sacsejat pel cessament del coronel de la Guàrdia Civil Diego Pérez dels Cobos.

La crisi del coronavirus va situar des del principi en un primer pla el personal sanitari, l'esforç i la dedicació del qual van ser distingits ahir amb el premi Princesa d'Astúries de la Concòrdia. El jurat va destacar el seu «heroic esperit de sacrifici».

El Consell de Ministres que se celebrarà dimarts que ve aprovarà un reial decret amb les mesures i normes sanitàries per a la sortida de la crisi després de la vigència de l'estat d'alarma, en aquest període de durada indeterminada denominat amb el controvertit eufemisme de «nova normalitat», que començaria el 21 de juny. El decret anunciat pel Govern serà, segons va dir ahir Pedro Sánchez, «el més bàsic possible» perquè només intentarà garantir les mesures que el ministeri de Sanitat estima que són necessàries per a la contenció del coronavirus o per fer front a possibles repunts o rebrots, sobretot des del punt de vista de la mobilitat.

Ahir, durant el debat al Congrés, Pedro Sánchez va fer una crida a la concòrdia, però el líder del PP, Pablo Casado, el va acusar de sembrar la mentida i la discòrdia, d'esborrar els morts «com els totalitaris, que esborraven els seus enemics de les fotos», abans i després d'anunciar que sol·licitarà la creació d'una comissió de recerca sobre «la nefasta gestió de la pandèmia». Santiago Abascal va dir al vicepresident segon del Govern, Pablo Iglesias, que aquest «desitja una guerra civil», i va advertir-lo que «en la seva vanitat i en el seu fanatisme és capaç de provocar qualsevol drama a Espanya».