El PSC no apartarà ara per ara els regidors de l'Hospitalet investigats

La portaveu parlamentària del PSC, Eva Granados, ha explicat que no apartaran ara per ara els regidors de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) que van ser detinguts la setmana passada perquè el codi ètic del partit contempla la suspensió quan s'obre judici oral per corrupció, no abans.

En una roda de premsa, la vicesecretària primera dels socialistes catalans ha assegurat que el PSC és partidari de la transparència i ha confiat que s'aclareixi «al més aviat possible» el que va passar a la segona ciutat de Catalunya, que dirigeix la presidenta del partit, Núria Marín.

Una denúncia del també regidor socialista Jaume Graells va desembocar dimecres passat en la detenció del segon tinent d'alcaldia de l'ajuntament i primer secretari del PSC de l'Hospitalet, Cristian Alcázar; del regidor d'Esports, Cristóbal Plaza, i del director del consell esportiu, Eduard Galí, en el marc d'una investigació per una trama de presumpta desviació de subvencions públiques.



Subvencions destinades a finalitats particulars

El jutge investiga si el consell esportiu –entitat privada dedicada a la promoció de l'esport escolar, la comissió directiva del qual està formada per sis persones designades pel consistori– va destinar a finalitats particulars alguns dels ajuts públics que gestiona, i va justificar les subvencions concedides mitjançant documentació falsa.