Establiments berguedans reben 401.260 euros en ajuts per reactivar el comerç

Un total de 161 establiments de 16 municipis del Berguedà s'han beneficiat de les subvencions del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya dins el programa de reactivació del comerç. En total, els ajuts concedits a establiments de la comarca pugen a 401.260 euros, el que equival al 12,94% dels 3.100.000 euros pressupostats per a tot Catalunya. La majoria d'establiments rebran 2.500 euros per impulsar aquests negocis i serveis afectats econòmicament per la covid-19. Berga, amb 89 sol·licituds aprovades, és el municipi amb més establiments beneficiats de la comarca.

La resta d'establiments que han rebut la subvenció són d'Avià, Bagà, Borredà, Casserres, Castellar de n'Hug, Cercs, Gironella, Gósol, Guardiola, la Pobla, Montmajor, Puig-reig, Saldes, Vallcebre i Vilada. La tasca de difusió i acompanyament en els tràmits l'ha feta l'Agència de Desenvolupament del Berguedà.