A la Catalunya Central el registre de víctimes es mantenia en 1.567 persones

Les funeràries catalanes van reportar ahir vuit noves morts per covid-19, tres menys que en l'últim balanç del departament de Salut. Això deixa la xifra global de víctimes en 12.514.

A banda, es van detectar 127 nous casos positius testats (10 més que el balanç anterior) i la xifra total va pujar a 70.460. D'entre les víctimes, 6.829 persones han mort en un hospital o centre sociosanitari (dues més), 4.091 en una residència (les mateixes que dissabte) i 793 al domicili (les mateixes), mentre que les no classificades per falta d'informació són 801 (sis més). A les residències de gent gran hi havia 14.917 casos confirmats, quatre més que les dades facilitades per Salut en l'últim balanç. A més, 910 professionals de residències estaven aïllats per sospita o confirmació, 154 menys que l'última xifra que Salut havia facilitat.

Per territoris, a la Catalunya Central es mantenien les 1.567 persones mortes registrades per Salut en l'últim balanç.