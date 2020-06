Un de cada quatre 'escape room' es planteja tancar per la crisi del coronavirus

Les sales de jocs d'escapada acusen l'impacte de la crisi de la covid-19. Tres mesos tancades i sense cap ingrés han fet que una quarta part es plantegi tancar. Algunes ja no han tornat a aixecar la persiana i altres no podran aguantar el sotrac econòmic, segons afirma l'Associació Espanyola de Jocs en Viu Escape Room (AEJEVER).

El sector dona feina a 10.000 persones a tot l'Estat espanyol, repartides en poc més d'un miler d'empreses, de les quals 800 són a Catalunya. De fet, el país és una referència mundial en aquest tipus d'oferta, tant en volum com en qualitat dels jocs, tal com destaca Marc Moruno, delegat de l'entitat a Catalunya. Per poder tornar a treballar, les sales han creat un protocol sanitari avalat pel govern espanyol.

Les sales de jocs d'escapada, conegudes popularment pel seu nom anglès d' escape room, són espais en els quals els jugadors, normalment per grups d'entre quatre i sis membres, estan tancats en una habitació i han de fer servir els elements que troben per resoldre una sèrie d'enigmes per sortir-ne abans que se'ls esgoti el temps fixat. La proposta ha evolucionat i actualment museus, biblioteques o escoles n'utilitzen per millorar la divulgació d'elements culturals. Des del sector reclamen que se'ls reconegui «com a element cultural, com ho és el cinema», apunta Moruno.

En els darrers tres anys el nombre d' escape room s'ha gairebé triplicat a l'Estat, segons dades d'AEJEVER, la principal entitat que els aglutina. La gran majoria són a Catalunya.