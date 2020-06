El Govern català contractarà 5.000 nous professors per al curs vinent

El Govern català invertirà enguany 370 milions d'euros extres al sistema educatiu el proper curs i contractarà un mínim de 5.000 nous professionals. En concret, 233 milions es destinaran a aquesta contractació, 33 milions a millorar les necessitats educatives i lluitar contra la segregació i 103 milions per iniciar un pla digital.

El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, va garantir ahir que «al setembre tots els centres educatius obriran amb normalitat i amb seguretat». Ho faran en grups estables, dins dels quals no caldrà mantenir distàncies ni portar mascareta.

Per la seva banda, el conseller d'Educació, Josep Bargalló, va explicar que no establiran ràtios per a aquests grups i el 23 de juliol cada centre haurà de tenir el seu pla d'organització.

Aragonès, Bargalló i la consellera de Salut, Alba Vergés van comparèixer ahir conjuntament per avançar com serà l'inici del curs 2020-2021. Aragonès va afirmar que tot i que el curs es reprendrà «amb normalitat» serà «excepcional», i que durant el qual caldrà abordar «l'emergència educativa».

Bargalló va garantir que el 23 de juliol tots els centres sabran de quina dotació extra disposaran i els nous professionals s'incorporaran l'1 de setembre. El conseller va explicar que el nombre final de contractacions serà el resultat de la suma de totes aquestes negociacions i la necessitat de complir totes les mesures sanitàries. Bargalló va explicar, també, que es cobriran les baixes des del primer dia i en aquestes entraran aquells docents que siguin considerats de risc, un cop avaluats mèdicament.

D'altra banda, Vergés va explicar que amb la informació de què es disposava al març, el tancament de les escoles era una mesura lògica, però que amb el coneixement que es té ara se sap que els infants presenten quadres «molt lleus i en la major part dels casos són asimptomàtics». A més, són un dels col·lectius que transmet menys el virus. Per això, va insistir que el que cal és intensificar els hàbits higiènics, la capacitat de gestió precoç dels casos que es puguin produir i el treball en grups estables per garantir la traçabilitat. Això ha de permetre que, en cas que hi hagi un cas positiu i calgui fer una quarantena, la pugui fer només el grup d'aquell positiu i no tot el centre escolar. Bargalló va afegir que aquests grups estables variaran segons cada centre, ja que Educació no establirà un nombre concret.