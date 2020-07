Port Aventura obrirà el proper 8 de juliol amb un 30% d'aforament

PortAventura World tornarà a obrir portes el proper 8 de juliol. Ho farà amb novetats relacionades amb mesures de seguretat per la covid-19, com la reducció de l'aforament a un 30%. En la temporada del 25è aniversari, el parc ha invertit 4 MEUR en elements per controlar la pandèmia. A l'entrada hi haurà un control de temperatura i l'ús de la mascareta serà obligatori a tot el parc, també a les atraccions. D'entrada s'obriran quatre dels sis hotels del ressort, amb un aforament màxim d'entre el 60% i el 80%. Fernando Aldecoa, director general de PortAventura World, ha assenyalat que és una "temporada atípica" i ha destacat que enguany confien especialment amb el mercat estatal per mitigar el descens del turisme internacional.