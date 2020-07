Les mesures del confinament al Segrià

El confinament s'activa a les 12.00 hores. Fins a les 16.00 hores podran creuar aquest perímetre les persones que estiguin al Segrià i resideixin fora d'aquesta comarca o les persones que resideixen al Segrià i es trobin fora d'aquesta demarcació.



A partir de les quatre de la tard quedarà prohibida l'entrada o sortida de la comarca excepte per a aquelles persones que hagin de desplaçar-se per treballar.



Les restriccions d'entrada i sortida de la comarca no afectaran la circulació per les autovies i autopistes que creuen aquest territori.



La resolució que aprovarà el Govern per decretar aquest confinament aconsella a la població de Segrià "la permanència en els seus municipis i limitar la mobilitat als casos imprescindibles".





?????? D'acord amb el determinat per @salutcat s'ha decidit procedir al CONFINAMENT PERIMETRAL del #SEGRIÀ a partir de migdia ?????? pic.twitter.com/qYsEZbThNf — Protecció civil (@emergenciescat) July 4, 2020