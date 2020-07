Austràlia tanca les fronteres dels estats més poblats per un rebrot a Melbourne

Els estats australians de Victòria i Nova Gal·les del Sud, els més poblats del país, tancaran les fronteres per primera vegada en 100 anys a partir de la mitjanit d'aquest dilluns per un rebrot de covid-19 a la ciutat de Melbourne.

El tancament de la frontera comuna, que va ser l'única que va quedar oberta durant el pitjor moment de la crisi de covid-19 a Austràlia, va ser anunciat després que es registressin aquest dilluns 127 infeccions, la xifra diària més gran en aquesta jurisdicció des de l'inici de la pandèmia, a més d'una mort d'una persona nonagenària.

La població conjunta dels estats de Victòria i Nova Gal·les del Sud és de 13,9 milions, cosa que suposa més del 50% del total d'Austràlia.

La mesura inèdita va ser acordada en una trucada entre el cap de l'Executiu de Victoria, Daniel Andrews, el primer ministre australià, Scott Morrison, i la cap de l'Executiu de Nova Gal·les del Sud (NSW, sigles en anglès), Gladys Berijiklian.

La vigilància de la frontera, que s'estén a l'interior al llarg de 4.635 quilòmetres, estarà a càrrec de NSW per «evitar drenar recursos que estan compromesos a lluitar contra el virus al nostre estat», va precisar Andrews, al referir-se a aquest tancament limítrof, el primer en uns cent anys.

«Sabem que hi ha quatre encreuaments principals de carreteres, 33 ponts, dos passos aquàtics i una gran quantitat de petites carreteres», va dir en una roda de premsa a Sydney el comissionat de la Policia de NSW, Nick Fuller, qui va demanar l'ajuda militar per a aquestes tasques.

Així mateix, les autoritats australianes emetran permisos especials per a les persones que necessàriament han de travessar les fronteres per treballar, especialment per a les ocupacions essencials.

El tancament de la frontera es dona després d'un rebrot de covid-19 a Melbourne, que es va agreujar des de fa dues setmanes i ha obligat en els últims dies a confinar més d'una trentena de suburbis en aquesta ciutat de gairebé cinc milions d'habitants, així com de nou torres de vivendes públiques.

El rebrot del coronavirus s'atribueix a l'incompliment de les mesures de restricció social per part dels guàrdies de seguretat als hotels on els viatgers que retornaven Melbourne compleixen una quarantena de dues setmanes.

El rebrot de coronavirus a Melbourne, que registra gairebé la totalitat de les infeccions diàries a Austràlia, ha posat en risc l'estratègia del país oceànic, que registra més de 8.500 casos, inclosos 105 morts, per normalitzar les activitats al seu territori.