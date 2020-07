Buch compara no portar mascareta amb qui va a més de 120 km/h

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha assegurat que els Mossos d'Esquadra hauran de sancionar a totes aquelles persones que no portin mascareta, igual com ho fan quan "algú va a més de 120 km/h o quan algú se salta un Stop". En relació als dubtes sobre la validesa jurídica de la multa de 100 euros per no dur la mascareta que han plantejat alguns experts, Buch ha deixat clar que "si algú té algun inconvenient s'ha d'adreçar a qui va dictar la norma, que és Madrid". En aquest sentit, el conseller ha apuntat que "allò que fa la policia catalana és complir la norma, i si aquesta norma està mal dictada o s'ha de canviar, en haurem d'adreçar a qui pertoqui que és el govern d'Espanya".