Vergés diu que es buscarà «el camí jurídic» per a l'enduriment del confinament a Lleida

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha assegurat que el Govern buscarà "el camí jurídic" per aplicar l'enduriment del confinament perquè ha defensat que són unes mesures necessàries davant la situació que viu Lleida. "No entenem que es pugui aturar una cosa tan seriosa com aquesta", ha dit Vergés en declaracions a Catalunya Ràdio. La consellera ha defensat que els serveis jurídics han estat "abocats" en la resolució que es va aprovar aquest diumenge i no creu que s'hagi fet res malament. Ha afegit que la llei de salut pública dona al Govern "potestat" per prendre mesures i ha defensat que l'objectiu és aturar la propagació del virus.

La consellera ha explicat que els serveis jurídics del Govern estan mirant com resoldre la situació després que un jutjat hagi decidit no ratificar la resolució per la qual s'enduria el confinament a Lleida i set municipis més del Segrià. "Nosaltres no prenem aquestes mesures per gust sinó per la situació epidemiològica", ha afirmat.

Ha afegit que la situació "és prou greu com per no passar per davant altres temes" i ha afegit que "menys jurídics", ja que l'objectiu principal ha de ser la salut de la gent. Vergés ha assegurat que ara no es pot entrar en una situació de recursos i deixar passar els dies sinó que l'objectiu ha de ser aplicar les mesures "quan abans millor" per evitar que s'agreugi la situació, tot i que donant "seguretat jurídica" a tothom.

La consellera ha assegurat que havia informat el ministre de Sanitat, Salvador Illa, sobre aquestes mesures i que compartien que aquestes eren "necessàries i no es prenen per capritx". "No tenim cap intenció de restringir res si no fos absolutament necessari i no hi hagués un bé superior", ha manifestat.

Vergés ha afirmat que el Govern ha de poder explicar que la situació al Segrià és diferent a la resta de Catalunya perquè està "en una situació de més risc". Ha defensat que per això es va prendre la decisió i ha assegurat que resoldran "els dubtes jurídics".

Per últim, ha reivindicat que l'estat d'alarma "s'ha acabat" i que el govern espanyol "va dir clarament que les competències les tenen els territoris per fer el que decideixin".

Pueyo es mostra «perplex»



L'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, s'ha mostrat "perplex" per la decisió d'un jutjat de no ratificar l'enduriment del confinament i ha exigit "claredat". En declaracions a Catalunya Ràdio, ha demanat al Govern, el govern espanyol ,"i a qui sigui més que s'hagi d'implicar", que arribin a una "conclusió clara" i ha mostrat la seva preocupació per la "inseguretat jurídica". "Difícilment podem transmetre als ciutadans indicacions precises i objectives", ha lamentat. L'alcalde ha reivindicat que "amb la salut no s'hi hauria de jugar" i ha dit que "no és moment de fer política de partit sinó de prendre decisions d'alçada". "Oscil·lo entre la perplexitat i la indignació, perquè estem afegint incertesa als ciutadans", ha manifestat.

Pueyo s'ha mostrat segur que el Govern va prendre les mesures per salvaguardar la salut, tot i que ha afegit que no li acabaven d'agradar aquest diumenge i no li agraden avui. "Però eren per això", ha reivindicat. Per això, ha afirmat que és "incapaç de veure en què beneficia la decisió de la jutgessa a la salut de la ciutadania".

L'alcalde s'ha mostrat a l'espera de què es decideixi al Govern i a la reunió del Procicat que ha de tenir lloc aquest matí. "Demano a qui pugui aclarir-ho que ho aclareixi aviat", ha insistit.