Concentració sobiranista al TSJC en suport a la Mesa del Parlament de l'1-O

Dirigents de JxCat, ERC i la CUP s'han concentrat des de primera hora del matí davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per fer costat als membres de la Mesa del Parlament durant l'1-O i a l'exdiputada Mireia Boya, abans de l'inici del seu judici.

El TSJC jutja a partir d'aquest dimarts els membres de Junts pel Sí a la Mesa en l'etapa de Carme Forcadell i a l'exdiputada de la CUP Mireia Boya per desobeir a Tribunal Constitucional (TC) per permetre la tramitació de les lleis del procés a la legislatura anterior.

En el judici, els quatre companys sobiranistes de Forcadell a la Mesa -Anna Simó (ERC), Lluís Corominas (PDeCAT), Ramona Barrufet (PDeCAT) i Lluís Guinó (PDeCAT) - i Mireia Boya s'enfronten a una petició fiscal de fins a un any i vuit mesos d'inhabilitació i una multa de 30.000 euros per desobediència greu.

Entre crits de "No esteu sols", les desenes de concentrats han acompanyat els encausats des de l'Arc de Triomf fins a la seu del TSJC, exhibint cartells amb els lemes "Llibertat" i "Amnistia".

El president de Parlament, Roger Torrent, ha encapçalat la concentració de suport, al costat de el vicepresident de la cambra catalana, Josep Costa, i altres dirigents de JxCat -com Elsa Artadi i Albert Batet-, d'ERC -entre ells, la seva portaveu, Marta Vilalta- i de la CUP -com el diputat Carles Riera-, a més del vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri.

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha expressat des de Twitter la seva solidaritat amb els encausats: "Aquest matí 5 demòcrates seran jutjats al TSJC per presumpta desobediència per no atendre el Tribunal Constitucional i tramitar resolucions a favor del procés. Tot el suport" .

També l'expresident Carles Puigdemont ha mostrat el seu suport als membres de la Mesa de la legislatura anterior, que "avui hauran de fer front a un altre judici a l'estratègia de la repressió de l'Estat contra l'independentisme".

Per la seva banda, l'expresidenta de Parlament Carme Forcadell, ja condemnada pel Tribunal Suprem i que va compartir la Mesa amb els ara encausats, ha dit que es tracta d'"un altre judici injust".